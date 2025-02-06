"جزار صيدنايا" يسلم نفسه للسلطات السورية (فيديو)

بي بي سي

سلم وزير الداخلية السوري السابق محمد الشعار نفسه للسلطات السورية، إذ ظهر في مقطع فيديو وهو مقتاد بسيارة تتبع القوات الأمنية السورية.

ونشرت وزارة الداخلية السورية بيانًا أكدت فيه تسليم الشعار نفسه بعد مداهمات لمواقع اختبأ بها على مدى الفترة الماضية.

والشعار هو ثاني أكبر مسؤول في نظام بشار الأسد يسلم نفسه للسلطات بعد اعتقال رئيس الأمن السياسي عاطف نجيب، الذي كان له دور في إشعال الاحتجاجات في محافظة درعا.

ووُلد محمد الشعار في عام 1950 في مدينة الحفة بريف اللاذقية، والتحق بالقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج في الرتب العسكرية.

وشغل العديد من المناصب الأمنية، بما في ذلك رئيس فرع الأمن العسكري في طرطوس وحلب، كما كان قائداً للشرطة العسكرية.

ومنذ منتصف عام 2011، تم إدراج اسمه في قوائم العقوبات الغربية بسبب دوره في القمع العنيف للاحتجاجات.