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بلدية غزة: لا إمكانيات لدينا لمساعدة النازحين مع المنخفض الجوي

01:19 م الخميس 06 فبراير 2025

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وكالات

قال المتحدث باسم بلدية غزة للجزيرة إنه لا إمكانيات كافية لدى البلدية لمساعدة النازحين وسط ظروف مأساوية بسبب المنخفض الجوي.

وأضاف أن مياه الصرف الصحي والأمطار دخلت مئات الخيام ومراكز إيواء النازحين، مؤكدا عدم القدرة على التعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي لعدم توفر المعدات اللازمة.

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