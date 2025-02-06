بلدية غزة: لا إمكانيات لدينا لمساعدة النازحين مع المنخفض الجوي
01:19 م الخميس 06 فبراير 2025
وكالات
قال المتحدث باسم بلدية غزة للجزيرة إنه لا إمكانيات كافية لدى البلدية لمساعدة النازحين وسط ظروف مأساوية بسبب المنخفض الجوي.
وأضاف أن مياه الصرف الصحي والأمطار دخلت مئات الخيام ومراكز إيواء النازحين، مؤكدا عدم القدرة على التعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي لعدم توفر المعدات اللازمة.
#متابعة_شهاب | 📌مشهد يوثق تطاير خيام الأهالي في غزة بسبب شدة الرياح. pic.twitter.com/Ll2XN316J2— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 6, 2025
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