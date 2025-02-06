القاهرة- مصراوي:

في هذه الأثناء، يسارع مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اللحاق بخطته الجريئة وغير المحتملة لتولي الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإعادة تطويره إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، محاولين استيعاب فكرة يأمل البعض أن تكون غريبة إلى الحد الذي يضطر دولًا أخرى إلى التدخل بمقترحاتها الخاصة للقطاع الفلسطيني.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن فكرة ترامب - التي أعلن عنها مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - صيغت على مدى فترة من الوقت، ويبدو أنها فكرة ترامب نفسه، ولم تكن سوى أحدث تذكير بأن أفكار السياسة غالبًا ما تبدأ مع ترامب، بدلًا من البناء ببطء من خلال خبراء وطنيين قبل أن تصل في النهاية إلى المكتب البيضاوي للمناقشة.

ومهما كانت الطريقة التي حدث بها ذلك، فإن كشفه عن الفكرة ــ التي طرحها من خلال قراءة ملاحظات، كان بمثابة صدمة، ولم يكن أحد المستشارين في قضايا الشرق الأوسط قد سمع بالاقتراح حتى أثاره ترامب خلال مؤتمره الصحفي. ووصف المسؤولون أنفسهم بأنهم مذهولون.

لكن آخرين قالوا إن ترامب طرح الفكرة في الأيام التي سبقت محادثات نتنياهو، وعاد مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي زار غزة الأسبوع الماضي، إلى واشنطن بانطباع قاتم عن الدمار الذي شهده، ونقل إلى الرئيس ثم إلى الصحفيين في وقت لاحق وجهة نظر مفادها أن غزة لم تعد صالحة للحياة.

وقال ويتكوف للصحفيين يوم الثلاثاء "إن المباني معرضة للانهيار في أي لحظة، لا توجد هناك أي مرافق عامة على الإطلاق، ولا مياه صالحة للشرب، ولا كهرباء، ولا غاز، ولا أي شيء آخر. والله وحده يعلم أي نوع من الأمراض قد يتفاقم هناك. لذا عندما يتحدث الرئيس عن تنظيف المنطقة، فإنه يتحدث عن جعلها صالحة للسكن. وهذه خطة طويلة المدى".

وحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، فإن وصف المبعوث الأمريكي، تركت انطباعًا لدى الرئيس، الذي أصبح منشغلًا بالأمر، وفي محادثات مع مساعديه، أبدى أسفه على ما قال إنه غياب الخطط البديلة التي تقدمها جهات أخرى في المنطقة، فيما قالت كارولين ليفات، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، الأربعاء: "قال الرئيس إنه كان يروج لهذه الفكرة منذ فترة طويلة. لقد كان يفكر في هذا الأمر".

ومع ذلك، فقد اعترفت بأن الفكرة لم تتحول رسميا إلى شكل مكتوب حتى أعلن عنها ترامب، الثلاثاء، موضحة أن الخطة كانت مكتوبة في تصريحات الرئيس عندما كشفها للعالم"، وحاولت ليفيت، أن تخفف من حدة بعض مواقف الرئيس، إذ أصرت أنه كان يدعو فقط إلى إعادة توطين "مؤقت" للفلسطينيين من غزة، على الرغم من تأكيد ترامب في اليوم السابق على أنه لا ينبغي لأحد أن يعود إلى القطاع.

في السياق ذاته قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة سي إن إن، إن وصف ويتكوف لرحلته كان بمثابة "نقطة تحول" بالنسبة للرئيس، موضحًا أن مستشاري ترامب المقربين في الشرق الأوسط، مثل مستشار الأمن القومي مايك والتز وويتكوف، كانوا على علم بأن ترامب يخطط لطرح الاقتراح يوم الثلاثاء، كما أنهما بحثا الفكرة مع نتنياهو مساء الاثنين أثناء اجتماعهما.

اهتمام ترامب بموقع غزة على البحر

فاجأت تصريحات ترامب العديد من أعضاء مجلس الوزراء، وبينما كان زعماء الحزب الجمهوري يتابعون الحدث من مبنى الكونجرس، فقد فوجئوا هم أيضًا بهذه التصريحات، إذ قالت مصادر إن الاقتراح الخاص بغزة لم يطرح في الاجتماعات الخاصة التي عقدها ترامب مع أعضاء حزبه في لجان القوات المسلحة، برغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار والتحديات الأوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط كانت نقاط نقاش رئيسية حتى الأسبوع الماضي، وفق سي إن إن.

وقال أحد كبار مساعدي الجمهوريين لشبكة سي إن إن: "لا، لم يذكر الرئيس كلمة واحدة من هذا الأمر على الإطلاق".

وتقول الشبكة الأمريكية، أن وزير الخارجية ماركو روبيو، سمع الفكرة لأول مرة عندما شاهد المؤتمر الصحفي لترامب مع نتنياهو على شاشة التلفزيون، إذ قال: "الولايات المتحدة مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة أخرى. إن سعينا هو تحقيق السلام الدائم في المنطقة لجميع الناس".

ولم يكن من الواضح ما إذا كان نتنياهو يعرف على وجه التحديد ما ينوي ترامب قوله، لكن الابتسامة التي ظهرت على وجهه أوضحت أنه أحب ما سمعه.

وعلى الرغم من كل الدهشة التي أثارتها كلمات ترامب، فإن أفكاره بشأن غزة اكتسبت زخمًا متزايدًا مع مرور اليوم الذي رحب فيه بنتنياهو في البيت الأبيض، فقد قرأ من نص معد مسبقًا الجملة التي تسببت في دهشة عالمية: "ستستولي الولايات المتحدة على قطاع غزة".

وبعد يوم من إدلاء ترامب بتصريحاته أشار والتز إلى أن الأمر كان قيد الإعداد لبعض الوقت، إذ قال خلال حديثه لقناة سي بي إس، الأربعاء: "كنا ننظر إلى هذا الأمر على مدار الأسابيع والأشهر الماضية، وبصراحة كان يفكر فيه منذ 7 أكتوبر، موضحًا أنه لا يرى أي حلول واقعية بشأن كيفية إزالة تلك الأميال والأميال والأميال من الحطام".

وأضاف: "حقيقة أن لا أحد لديه حل واقعي، وأنه يطرح بعض الأفكار الجديدة الجريئة والطازجة على الطاولة، لا أعتقد أنه ينبغي انتقادها بأي شكل من الأشكال. أعتقد أن هذا من شأنه أن يدفع المنطقة بأكملها إلى التوصل إلى حلولها الخاصة إذا لم تعجبها حلول السيد ترامب".

وفي محادثات عامة وخاصة على مدى العام الماضي، سلط ترامب الضوء مرارًا على قيمة موقع غزة على شاطئ البحر، مشيرا إلى أنها منطقة عقارية رئيسية للتطوير.

وفي العام الماضي، قدم صهره جاريد كوشنر حجة مماثلة، واصفا الواجهة البحرية لقطاع غزة بأنها "قيمة للغاية". ولا يخدم كوشنر في البيت الأبيض تحت إدارة ترامب، كما فعل خلال إدارة حميه الأولى، ولكن يُنظر إليه مع ذلك باعتباره صندوقا للرأي في القضايا الرئيسية، بما في ذلك في الشرق الأوسط.

وفي حديثه في يوم تنصيبه الشهر الماضي، قدم ترامب تلميحات حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه خطته بشأن غزة، إذ قال بعد وقت قصير من أداء اليمين: "إنها منطقة رائعة، تطل على البحر، والطقس فيها رائع. كل شيء على ما يرام. ويمكن القيام ببعض الأشياء الجميلة هناك"، مضيفًا أنه "ربما" يكون على استعداد للمساعدة في إعادة الإعمار.

وتقول شبكة سي إن إن، إنه من الواضح أن هذا الانفتاح على المساعدة تطور خلال الأسبوعين التاليين إلى خطته للسيطرة على القطاع، ربما بمساعدة القوات الأمريكية، وإعادة بنائه إلى "مكان دولي لا يصدق"، موضحة أن إرسال قوات إلى المنطقة من شأنه أن يتناقض بشكل صارخ مع انتقادات ترامب التي ظل يبديها منذ فترة طويلة لبناء الدول والتشابكات الخارجية.

في عام 2020، قال ترامب لطلاب أكاديمية ويست بوينت العسكرية: "نحن ننهي عصر الحروب التي لا تنتهي. وفي مكانها، هناك تركيز متجدد وواضح على الدفاع عن المصالح الحيوية لأمريكا. ليس من واجب القوات الأمريكية حل الصراعات القديمة في أراض بعيدة لم يسمع بها الكثير من الناس".