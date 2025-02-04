لافروف: آمل أن يتمكن المبعوث الخاص الأممي الجديد إلى ليبيا في بناء الثقة

موسكو- (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل أن يساعد تعيين ممثل من غانا مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، في بناء الثقة في محاولة للتوصل إلى تسوية في البلاد.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر لنادي" فالداي" للحوار: أن "الغرب والشرق يكافحان في ليبيا من أجل إيجاد أرضية مشتركة حول كيفية المضي قدما في العملية السياسية، في حين لا يتصرف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشكل فعال"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابع وزير الخارجية الروسي بالقول: "الآن سيكون هناك ممثل جديد - ممثل غانا، وآمل أن تؤدي أهمية الوسيط الأفريقي، الممثل الخاص، إلى خلق مزيد من الثقة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أعلن في 25 يناير الماضي، تعيين الدبلوماسية الغانية هانا سيروا تيتيه، ممثلة خاصة له في ليبيا، ورئيسة للبعثة الأممية بالبلاد.