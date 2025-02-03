إعلان

انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة بدمشق

11:42 م الإثنين 03 فبراير 2025

انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة بدمشق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الإثنين، بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من الحديقة الفرنسية في حي المزة بدمشق.

وعلقت الرئاسة السورية، اليوم الإثنين، في بيان على واقعة الانفجار في مدينة منبج، قائلة إن الحكومة لن تتوانى عن ملاحقة المتورطين في التفجير الذي وقع في مدينة منبج.

وأكدت الرئاسة أن "هذا الهجوم الإجرامي لن يمر دون محاسبة صارمة، وأن العقوبات ستطال المسؤولين عن هذه الجريمة".

وذكر بيان الرئاسة، أن السلطات السورية تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

وأسفر حادث التفجير الذي وقع في مدينة منبج، في وقت سابق اليوم، عن مقتل نحو 22 شخصا وإصابة العشرات، في حادث هو الثاني من نوعه في منبج في أقل من أسبوع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منطقة المزة بدمشق انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة المتورطين في التفجير الحديقة الفرنسية في حي المزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البيت الأبيض: ترامب ينسحب من مجلس حقوق الإنسان ويحظر تمويل الأونروا

إعلان

إعلان