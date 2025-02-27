خلال 30 يومًا.. الجيش الأمريكي يعتزم تسريح المتحولين جنسيًا

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الجيش الأمريكي سيبدأ في تسريح عناصره من المتحولين جنسيا خلال 30 يوما، إذا لم يحصلوا على إعفاء مخصص بعد دراسة حالاتهم كل على حدى.

وفي مذكرة نشرها البنتاجون، أمس الأربعاء، ذكرت أن "العسكريين ممن لديهم تشخيص حالي، أو ماش من، أو يواجهون أعراضا تتوافق مع اضطرابات الهوية الجنسية سيتم التعامل معهم لتسريحهم من الخدمة العسكرية".

وأشار البنتاجون، إلى أنه "من المحتمل أن تتم دراسة إعفائهم على أساس فردي لكل حالة"، مشترطا وجود حاجة حكومية "ملحّة" في الإبقاء على العنصر الذي يدعم العمليات القتالية بشكل مباشر.

ويتطلب الحصول على مثل هذا الإعفاء، إثباتا بأن العسكري المقصود لم يحاول مطلقا التحول جنسيا، فضلا عن ضرورة إثبات قضائه مدة 36 شهرا متصلا من الاستقرار الجنسي دون مروره بضائقة سريرية كبيرة أو ضعف اجتماعي أو مهني أو في مختلف المجالات المهمّة للأداء.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، واجه المتحولون جنسيا في الولايات المتحدة عددا من السياسات المتقلبة في ما يخص الخدمة العسكرية، إذ سعت الإدارات الديمقراطية إلى إتاحة قبولهم بالخدمة العسكرية حتى وإن جاهروا بميولهم الجنسية، بينما سعى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إلى إقصائهم من الجيش.

وفي عام 2016، رفعت وزارة الدفاع الأمريكية الحظر المفروض على المتحولين جنسيا، خلال الولاية الثانية للرئيس الأسبق باراك أوباما.