مجلس الشيوخ الأمريكي يستعد لتأكيد تعيين كاش باتل مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي

(أ ب)

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، للتصويت على تأكيد تعيين كاش باتل مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، وهو قرار يمكن أن يضعه على رأس وكالة إنفاذ القانون الاتحادية الأولى في البلاد، رغم مخاوف الديمقراطيين المتعلقة بمؤهلاته واحتمال قيامه بتنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب.

واجتاز باتل عقبة اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بأغلبية 12 صوتا مقابل 10 أصوات، ويستعد لمواجهة تصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يتم تأكيد تعيينه ما لم يتحدى أكثر من ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إرادة ترامب ويصوتون ضده، وهو أمر ينظر إليه على أنه من المستبعد.

وضمن ترامب بالفعل الموافقة على معظم مرشحيه رغم شكوك الجمهوريين الأولية في العديد من خياراته.

يشار إلى أن باتل، المؤيد لترامب الذي انتقد بشدة الوكالة التي يستعد لقيادتها، سيرث مكتب التحقيقات الاتحادي الذي يعج بالاضطرابات.

وطردت وزارة العدل في الشهر الماضي مجموعة من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي، وقدمت طلبا غير عادي بأسماء الآلاف من العملاء الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بأعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وقال ترامب إنه يتوقع طرد بعض هؤلاء العملاء.

وأبلغ باتل في وقت سابق إنه لم يكن على علم بأي مناقشات حول طرد العملاء.

ولكن كبير الديمقراطيين في اللجنة، السناتور ديك دوربين عن ولاية إلينوي، كشف في رسالة الأسبوع الماضي مستشهدا بمعلومات قال إنها جاءت من مصادر داخلية، أن باتل كان متورطا سرا في تلك العملية.