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انطلاق العام الدراسي الجديد في غزة السبت المقبل

04:45 م الخميس 20 فبراير 2025

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وكالات

قال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة الدكتور خالد أبو ندى في تصريح خاص لصحيفة "علم 24": إن العام الدراسي الجديد سينطلق يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير الجاري وتم إعداد خطة كاملة لذلك.

ويواصل العشرات من طلبة الثانوية العامة، حضور دروس تعليمية في محاولة لتعويضهم عما فاتهم خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار أكثر من 15 شهرا، في في مدرسة “مسقط” الحكومية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، فإن مبادرة "غراس الأمل" انطلقت في نوفمبر 2024 تحت شعار "رغم الألم سيزهر الأمل".

وأضافت الوزارة في بيان نشرته الثلاثاء: أن المبادرة خرجت من بين ركام الألم، وويلات الحرب لتنفض غبار اليأس عن كاهل طلبة الثانوية العامة في مخيم النصيرات، في محاولةٍ لغرس الأمل وتعويضهم جزءا مما فاتهم على مقاعد الدراسة بسبب الحرب والنزوح".

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غزة وزارة التربية والتعليم العالي خالد أبو ندى
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