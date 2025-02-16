حزب الله: ندعو لأوسع مشاركة في تشييع نصر الله والهاشمي يوم 23 فبراير

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأحد، إنه سيتم تشييع الأمناء العامين السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين اللذين اغتالتهما إسرائيل في 23 فبراير الجاري.

وأضاف قاسم: "نريد أن يكون تشييع نصر الله والهاشمي مظهر تأكيد على المنهج وحضور للمقاومة"، داعيا إلى أوسع مشاركة في تشييع نصر الله والهاشمي.

وفي مطلع الشهر الجاري، قال قاسم، إنه سيتم دفن الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله في منطقة بين طريق المطار القديم والجديد ودفن خلفه هاشم صفي الدين في مسقط رأسه.

وأشار قاسم، إلى أن إسرائيل اغتالت هاشم صفي الدين بعد انتخابه أمينا عاما للحزب.

وأوضح قاسم، أنه سيتم تشييع جثمان حسن نصر الله وخلفه هاشم صفي الدين في 23 فبراير الجاري، مؤكدا أنه سيتم تشييع هاشم صفي الدين بصفته أمينا عاما للحزب.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الحزب عن أيّة تفاصيل بشأن موعد تشييع جثامين نصر الله وصفي الدين أو أماكن دفنهما منذ اغتيالها على يد إسرائيل.