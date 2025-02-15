واشنطن: قد تضطر روسيا للتنازل عن أراض وقد نستهدف عائدات بوتين النفطية

وكالات

قال الموفد الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يضطر إلى تقديم تنازلات عن أراض.

وأضاف كيلوج "قد نستهدف عائدات بوتين النفطية"، موضحًا أن الولايات المتحدة تريد تفكيك تحالفات روسيا مع الصين وكوريا الشمالية وإيران.

وفي السياق ذاته، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا في إطار مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو 3 سنوات.

وقال زيلينسكي، "سنبادل أراضي بأخرى"، مضيفًا أنه يمكن أن يعرض تسليم موسكو الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك منذ 6 أشهر، لكنه أشار إلى أنه لا يعلم أي أراض قد يطلب في المقابل. وقال: "لا أعلم، سنرى، لكن كل أراضينا مهمة، ليست هناك أولوية".

المقترح الذي وصفه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، "مجرد هراء".