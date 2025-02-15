انتهت المهلة ولم يفرج عن جميع الأسرى.. ماذا فعل ترامب بعد تسليم حماس 3 محتجزين فقط؟

وكالات

انتهت مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة حماس للإفراج عن "جميع" الأسرى الإسرائيليين الأحياء.

وتزامنًا مع ذلك، من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى تل أبيب مساء السبت لإجراء مشاورات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأمريكي قد علق على عملية تسليم حركة حماس الأسرى الإسرائيليين اليوم السبت، قائلًا إن حماس أفرجت للتو عن 3 أسرى إسرائيليين من بينهم مواطن أمريكي، "ويبدو أنهم في حالة جيدة".

وأضاف أن ما فعلته حركة حماس يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي أسير.

وأشار ترامب إلى أنه على إسرائيل الآن اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بحلول الساعة 12 ظهرًا اليوم وهو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الأسرى، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اليوم السبت مشاورات مع قادة الأمن تزامنًا مع انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأسرى الإسرائيليين.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن المشاورات التي سيجريها نتنياهو ستبحث الموقف من مهلة ترامب بشأن الأسرى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد لحركة حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تتم إعادة "جميع الأسرى" بحلول ظهر السبت.

ويأتي التهديد الأمريكي بعدما أعلنت حماس، الإثنين الماضي، تأجيل عملية تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

ووفق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الممتدة ستة أسابيع والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، فإنه من المقرر إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا.

وسلمت حركة حماس حتى الآن 19 أسيرًا إسرائيليًا ضمن ستة دفعات (غير 5 أسرى يحملون الجنسية التايلاندية تم الإفراج عنهم في اتفقا منفصل)، ومن المفترض الإفراج عن 14 آخرين.