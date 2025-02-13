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سجن الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات بسبب ترويج أخبار كاذبة

02:05 م الخميس 13 فبراير 2025

الكويت

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وكالات

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الخميس، بسجن الإعلامية فجر السعيد لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.

وفي ما يخص تهمة الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، أصدرت المحكمة حكما ببراءتها، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، وجهت النيابة العامة الكويتية للإعلامية فجر السعيد، تهما بإذاعة أنباء كاذبة وإساءة استخدام شبكات التواصل، فضلا عن نقل خبر مُلفق، وهي التهم التي أُدينت فيها بالحبس.

وأوقفت السلطات السعيد، يوم 10 يناير الماضي، احتياطيا للتحقيق معها بعد دعوتها للتطبيع مع إسرائيل والإضرار بالمصالح العامة للدولة.

وكانت السعيد ظهرت في مقطع فيديو شاركته على حسابها بمنصة "إكس"، إلى جانب شخصين قالت إنهما إسرائيليان من "أبناء العم"، معربة عن ترحيبها بهما لزيارة منزلها في ولاية جورجيا الأمريكية.

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الكويت محكمة الجنايات في دولة الكويت الإعلامية الكويتية
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