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فيديو متداول.. مئات العناكب في سماء البرازيل

06:22 م السبت 01 فبراير 2025

مئات العناكب في سماء البرازيل

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وكالات

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مئات العناكب كبيرة الحجم وكأنها تسقط من السماء في ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل، ما أثار الخوف والدهشة.

وفسر الخبراء هذه الظاهرة، مشيرون إلى أنها تحدث نتيجة أسلوب تنقل تتبعه بعض أنواع العناكب؛ حيث تنسج سلسلة خيوط حريرية خفيفة تحملها التيارات الهوائية.

وبالرغم من أن تلك الظاهرة نادرة، إلا أنها طبيعية تحدث نتيجة تزاوج جماعي للعناكب، وهو أسلوب للتكاثر والانتشار.

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