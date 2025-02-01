فيديو متداول.. مئات العناكب في سماء البرازيل
وكالات
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مئات العناكب كبيرة الحجم وكأنها تسقط من السماء في ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل، ما أثار الخوف والدهشة.
مشهد مرعب .. سماء ولاية ميناس جيرايس في البرازيل تمطر عناكب 🕷️ في طقوس تزاوج جماعي تتجمع خلالها أعداد كبيرة من العناكب في نفس المكان pic.twitter.com/1bcE4X3mcn
— أبو شَــــاكِرْ المَـــالكِي (@saleh1127123) January 31, 2025
وفسر الخبراء هذه الظاهرة، مشيرون إلى أنها تحدث نتيجة أسلوب تنقل تتبعه بعض أنواع العناكب؛ حيث تنسج سلسلة خيوط حريرية خفيفة تحملها التيارات الهوائية.
وبالرغم من أن تلك الظاهرة نادرة، إلا أنها طبيعية تحدث نتيجة تزاوج جماعي للعناكب، وهو أسلوب للتكاثر والانتشار.
📹وثقت مقاطع فيديو ظاهرة طبيعية نادرة في سماء بلدة ساو تومي داس لتراس بولاية ميناس جيرايس في البرازيل، مشهدا مرعبا يبدو فيه أن مئات العناكب "تتساقط" من السماء.
وأظهرت اللقطات التي تم تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، العناكب وهي تتحرك في الهواء بشكل يشبه تساقط… pic.twitter.com/r95u6dDkUd
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 31, 2025
فيديو قد يعجبك: