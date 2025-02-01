فيديو متداول.. مئات العناكب في سماء البرازيل

وكالات

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مئات العناكب كبيرة الحجم وكأنها تسقط من السماء في ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل، ما أثار الخوف والدهشة.

مشهد مرعب .. سماء ولاية ميناس جيرايس في البرازيل تمطر عناكب 🕷️ في طقوس تزاوج جماعي تتجمع خلالها أعداد كبيرة من العناكب في نفس المكان pic.twitter.com/1bcE4X3mcn — أبو شَــــاكِرْ المَـــالكِي (@saleh1127123) January 31, 2025

وفسر الخبراء هذه الظاهرة، مشيرون إلى أنها تحدث نتيجة أسلوب تنقل تتبعه بعض أنواع العناكب؛ حيث تنسج سلسلة خيوط حريرية خفيفة تحملها التيارات الهوائية.

وبالرغم من أن تلك الظاهرة نادرة، إلا أنها طبيعية تحدث نتيجة تزاوج جماعي للعناكب، وهو أسلوب للتكاثر والانتشار.