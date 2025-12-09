إعلان

منها الحرف الخزفية القديمة.. منظمة اليونسكو تصنف 11 تقليدا ثقافيا مهددًا بالانقراض

كتب : مصراوي

08:20 م 09/12/2025

منظمة اليونسكو

(د ب أ)

صنفت اللجنة الحكومية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المعنية بحماية التراث الثقافي غير المادي الحرف الخزفية القديمة من باراجواي و 10 ممارسات ثقافية أخرى على أنها مهددة بالانقراض.

وقررت اللجنة، في اجتماعها السنوي بالعاصمة الهندية نيودلهي اليوم الثلاثاء، وضع المهارات والأشكال الثقافية الـ11 على قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى حماية عاجلة، وتشمل هذه الأشكال الثقافية الآلة الوترية التقليدية من البلقان المعروفة باسم "جوسل" ومهارة العزف عليها.

كما تشمل العناصر الأخرى رقصة "موازينديكا" الروحية لمجتمع "دايد"ا في كينيا وأسلوب بناء منزل "كينشا" الريفي المصنوع من الطين في بنما.

كما تم ترشيح غناء اليودل السويسري للانضمام إلى قائمة التراث الثقافي، ووفقا للمجتمعات المتضررة، فإن التقاليد تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها وإبقائها على قيد الحياة، حسبما يذكر موقع اليونسكو.

اللجنة الحكومية الدولية الحرف الخزفية القديمة منظمة اليونسكو منظمة الأمم المتحدة

