ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا متزايدة لدفع إسرائيل والأطراف المعنية إلى الدخول في المرحلة الثانية من خطته الخاصة بقطاع غزة، والتي تشمل تنفيذ انسحابات إسرائيلية إضافية من داخل القطاع.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن التحرك الأمريكي يأتي بعد أن تراجع جيش الاحتلال إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو ما أثار في إسرائيل نقاشات عن احتمال تشكّل "حائط برلين جديد" طويل الأمد على حدود غزة.

وبحسب التقرير، تشير الرسائل الصادرة عن الإدارة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري إلى أن ترامب لا يتبنى هذا التقدير الإسرائيلي، ولا يرى أن الانسحاب سيُفضي إلى واقع انفصال دائم.

كما نقلت هآرتس عن مصادر مطلعة في واشنطن أن الإدارة فوجئت إيجابًا بالتزام حركة حماس بتنفيذ التفاهمات القائمة، الأمر الذي عزز التوجه الأمريكي نحو الدفع باتجاه استكمال مراحل الانسحاب التالية، وصولًا إلى نقاط أقرب من حدود القطاع.