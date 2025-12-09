إعلان

إعلام عبري: ترامب مصمم على دفع الأطراف للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

كتب : محمد جعفر

06:30 م 09/12/2025

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا متزايدة لدفع إسرائيل والأطراف المعنية إلى الدخول في المرحلة الثانية من خطته الخاصة بقطاع غزة، والتي تشمل تنفيذ انسحابات إسرائيلية إضافية من داخل القطاع.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن التحرك الأمريكي يأتي بعد أن تراجع جيش الاحتلال إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو ما أثار في إسرائيل نقاشات عن احتمال تشكّل "حائط برلين جديد" طويل الأمد على حدود غزة.

وبحسب التقرير، تشير الرسائل الصادرة عن الإدارة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري إلى أن ترامب لا يتبنى هذا التقدير الإسرائيلي، ولا يرى أن الانسحاب سيُفضي إلى واقع انفصال دائم.

كما نقلت هآرتس عن مصادر مطلعة في واشنطن أن الإدارة فوجئت إيجابًا بالتزام حركة حماس بتنفيذ التفاهمات القائمة، الأمر الذي عزز التوجه الأمريكي نحو الدفع باتجاه استكمال مراحل الانسحاب التالية، وصولًا إلى نقاط أقرب من حدود القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلام عبري دونالد ترامب المرحلة الثانية غزة إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
حكم بالإعدام في أقل من 10 أيام.. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية