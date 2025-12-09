ديمقراطيون يرحبون بحذف بند عقوبات "قيصر" من قانون الدفاع الأمريكي

وكالات

رحب رئيس لجنة العلاقات الخارجية وكبيرة الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي يرحبان بحذف بند عقوبات "قانون قيصر" من مشروع قانون الدفاع السنوي المقبل.

وتستعد الولايات المتحدة لرفع مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضتها على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد بعد إدراج إلغاؤها في مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية تم الكشف عنه خلال مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يصوت عليه الكونجرس خلال أيام، وفق ما أفادت وكالة "رويترز" أمس.

وأدرج الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب إلغاء ما يسمى بـ"قانون قيصر"، وهي الخطوة التي يُنظر إليها على أنها أساسية لتعافي الاقتصاد السوري.

ومن المتوقع أن يتم إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بحلول نهاية هذا العام، وأن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.

وفي عام 2029، تم فرض عقوبات واسعة النطاق على سوريا باسم "قانون قيصر"، استهدفت الأفراد والشركات والمؤسسات المرتبطة بالأسد، الذي كان رئيسًا لسوريا من عام 2000 حتى الإطاحة به في ديسمبر 2024 من قِبل الفصائل المسلحة.