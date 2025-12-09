ترامب: قادة أوروبا ضعفاء ويتحدثون كثيرا دون أن ينجزوا شيئا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قادة أوروبا ضعفاء ويتحدثون كثيرا دون أن ينجزوا شيئا بينما الحرب في أوكرانيا تستمر بلا نهاية.



وطالب ترامب في تصريحات لصحيفة بوليتيكو، اليوم الثلاثاء، بإجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا، قائلا:"ينبغي إجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا فهي لم تجر منذ فترة طويلة".



وعن أزمة فنزويلا، أكد ترامب أنه لم يستبعد احتمال إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا.



وفي وقت سابق، حذر ترامب، أوروبا من أنها تمضي في مسارات خطرة، بعد نشر استراتيجيته الأمنية الجديدة التي تضمنت انتقادات حادة للقارة بسبب قضية الهجرة.



وأضاف ترامب: "انظروا على أوروبا أن تكون في غاية الحذر يقومون بالكثير من الأمور ونريد لأوروبا أن تبقى أوروبا".



وأضاف: "هي تسير في اتجاهات خطِرة، وهذا أمر بالغ السوء، سيء جدا لشعوبها، نحن لا نريد لأوروبا أن تتغير إلى هذا الحد".