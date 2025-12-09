إعلان

إسرائيل تعيد فتح معبر اللنبي غدا الأربعاء

كتب : مصراوي

02:22 م 09/12/2025

بنيامين نتنياهو

كتب-عبدالله محمود:

أفادت القناة 14 العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو أمر بفتح معبر اللنبي مع الأردن بدءا من غدًا الأربعاء من أجل نقل البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة.


وأوضحت القناة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن قرار نتنياهو بفتح معبر اللنبي مع الأردن بشكل فوري، جاء بعد لقائه السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي وصل إلى إسرائيل أمس الاثنين.


ويركز والتز، خلال زيارته الرسمية على دفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.

إسرائيل معبر اللنبي الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة

