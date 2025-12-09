ناشيونال إنترست: هل يهرب زيلينسكي إلى إسرائيل بثروته؟

كتب-عبدالله محمود:

أفادت مجلة ناشيونال إنترست بأن عددًا كبيرًا من أثرياء أوكرانيا أصبحوا يفضلون التوجه إلى إسرائيل بسبب المزايا القانونية والمالية والسياسية التي توفرها، وعدم تطبيقها عقوبات الاتحاد الأوروبي أو الناتو.

وقالت المجلة الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن بعض المصادر الأوكرانية تداولت شائعات حول احتمال تفكير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مغادرة كييف بثرواته إلى إسرائيل.

وبحسب إنترست، فإن تزايد الضغوط على إدارة زيلينسكي خلال الفترة الماضية، مع تصاعد حرب أوكرانيا، كان السبب وراء تداول الأخبار التي تفيد بتفكير زيلينسكي في مغادرة بلاده.

وعلى الرغم من عدم وجود أي دلائل على هذه الشائعات، إلا أن تجارب سابقة مثل حالة تيمور مينديتش، الشريك السابق لزيلينسكي الذي اختلس 100 مليون دولار وهرب إلى إسرائيل، والأوليغارش الأوكرانيون – أثرياء أوكرانيا – تثير مخاوف المواطنين.

ووفقًا للمجلة الأمريكية، فإن إسرائيل تمثل عامل جذب للأثرياء الأوكرانيين نظرًا لما توفره من مزايا قانونية ومالية وسياسية، حيث يمكن لأي شخص من أصول يهودية الحصول على الجنسية أو الإقامة بشكل دائم.

ويتيح نظام الضرائب الإسرائيلي للمهاجرين الجدد حماية ممتلكاتهم وأرباحهم الأجنبية من الضرائب لمدة تصل إلى عشر سنوات، مما يوفر خط نجاة مالي مهم للأوليغارش الأوكرانيين.

وتشير المجلة الأمريكية إلى أن الطبقة الأوليغارشية الأوكرانية تنظر إلى إسرائيل كمأوى قانونيًا ثانٍ، حيث غادر نحو 13 ألف أوكراني إلى تل أبيب من 2022 وحتى 2023.