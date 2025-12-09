"سيول وفيضانات".. العاصفة بايرون تضرب الشرق الأوسط خلال 24 ساعة

قالت هيئات الأرصاد الجوية، إن تأثيرات عاصفة "بايرون"، ستضرب منطقة الشرق الأوسط خلال الـ24 ساعة المقبلة، بعد ما تسببت في أضرار كبيرة باليونان وقبرص.

وحذرت الأرصاد الجوية، من وصول بايرون غدًا الأربعاء لافتة إلى أنه ستستمر لعدة أيام وسط مخاوف من كارثة جوية في بعض المناطق.

وتوقعت الأرصاد، أن تصل "بايرون" إلى منطقة شرق البحر المتوسط، الأربعاء، حاملةً معها أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية واحتمال حدوث سيول.

وأوضحت أن العاصفة "بايرون" تسببت في فيضانات مدمرة وأضرار في البنية التحتية باليونان وقبرص، مؤكدة أنه تتحرك نحو شرقا منطقة المشرق العربي.

وأصدرت الجهات المعنية في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين تحذيرات مشددة بشأن مخاطر الأمطار والسيول والفيضانات، خاصة في مناطق الأودية والمناطق الصحراوية.

وبحسب التوقعات، تبدأ تأثيرات العاصفة اعتبارا من غدًا الأربعاء، على أن تبلغ ذروتها يوم الخميس، مع استمرار أجواء عاصفة وماطرة حتى نهاية الأسبوع.