وكالات

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنه أرسل طائرات مقاتلة عندما دخلت طائرات عسكرية صينية وروسية منطقة الدفاع الجوي وغادرتها اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن 7 طائرات روسية وطائرتين صينيتين دخلت منطقة الدفاع الجوي الكورية (KADIZ) حوالي الساعة العاشرة صباحًا (0100 بتوقيت جرينتش) ثم غادرت، ولم يكن هناك أي خرق للمجال الجوي الإقليمي لها.

وأضافت الهيئة، أتم التعرف على الطائرات العسكرية الروسية والصينية وتم نشر طائرات مقاتلة كورية جنوبية تحسبًا لأي طارئ.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن الجيش الكوري الجنوبي قوله، إن الطائرة قضت نحو ساعة في منطقة الدفاع الجوي قبالة الساحل الشرقي والجنوبي لكوريا الجنوبية.

وذكرت "يونهاب"، أن الطائرات العسكرية الصينية والروسية تجري عادة تدريبات مشتركة حول شبه الجزيرة الكورية مرة أو مرتين في السنة.

وكانت وكالة أنباء "نيوزيس" قد أفادت في تقرير سابق بأن 11 طائرة دخلت منطقة الدفاع الجوي.