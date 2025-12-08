هنأ القيادي في ‏حركة المقاومة حماس طاهر النونو، الشعب الفلسطيني بصعود المنتخب الفلسطيني بالتأهل إلى دور الثمانية لكأس العرب.

وقال قيادي حماس في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الإثنين،: "إن نشارك شعبنا الفرحة بإنجاز المنتخب الفلسطيني بالتأهل إلى دور الثمانية لكأس العرب".

وعلق النونو، عن استبعاد توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة.

وأضاف قيادي حماس، أن صح خبر استبعاد بلير من مجلس السلام بشأن غزة فهو خطوة على الطريق الصحيح.

وأكد النونو، أن الحركة طلبت من الوسطاء استبعاد بلير بسبب انحيازه الصارخ لإسرائيل، لافتًا إلى أن حماس جاهزة لهدنة طويلة الأمد شريطة التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار.