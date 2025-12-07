إعلان

البث الإسرائيلية: مقاتلوا ميليشيات في غزة يسلمون أنفسهم لـ"حماس"

كتب-عبدالله محمود:

08:38 م 07/12/2025

القيادي في حركة حماس باسم نعيم

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن أعضاء في ميليشيات مسلحة داخل قطاع غزة بدأوا في تسليم أنفسهم لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وفي وقت سابق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، إن المقاومة مستعدة لمناقشة "تجميد أو تخزين" ترسانتها من الأسلحة كجزء من وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" في العاصمة القطرية الدوحة، أضاف نعيم: "نحن منفتحون على اتباع نهج شامل من أجل تجنب المزيد من التصعيد أو من أجل تجنب أي اشتباكات أو انفجارات أخرى".

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس، أن المقاومة "منفتحة للغاية" بشأن ما يجب أن تفعله بأسلحتها.

قطاع غزة ميليشيات مسلحة حماس باسم نعيم الدوحة إسرائيل

