البث الإسرائيلية: مقاتلوا ميليشيات في غزة يسلمون أنفسهم لـ"حماس"

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن أعضاء في ميليشيات مسلحة داخل قطاع غزة بدأوا في تسليم أنفسهم لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وفي وقت سابق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، إن المقاومة مستعدة لمناقشة "تجميد أو تخزين" ترسانتها من الأسلحة كجزء من وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" في العاصمة القطرية الدوحة، أضاف نعيم: "نحن منفتحون على اتباع نهج شامل من أجل تجنب المزيد من التصعيد أو من أجل تجنب أي اشتباكات أو انفجارات أخرى".

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس، أن المقاومة "منفتحة للغاية" بشأن ما يجب أن تفعله بأسلحتها.