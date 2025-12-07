نتنياهو: المرحلة الأولى من اتفاق غزة أوشكت على الانتهاء

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل قاربت على إتمام المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، عقب لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يزور إسرائيل اليوم، إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار تحققت بفضل العمل العسكري والضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستكون أكثر صعوبة، إذ تهدف إلى تجريد قطاع غزة وحركة حماس من السلاح.

وأكد أن ألمانيا كانت ولا زالت ملتزمة بأمن إسرائيل بطرق كثيرة، مضيفًا "ناقشت مع المستشار الألماني كيف يمكننا أن ننهي حكم حماس في غزة لأن هذا أمر مركزي لضمان مستقبل لنا ولغزة".

وقال نتنياهو، إن إسرائيل تتعرض لما وصفها بـ"حملات تحريض وتشويه" بمستويات تاريخية، زاعمًا "ما نفعله ليس فقط دفاعًا عن أنفسنا بل أيضًا دفاعًا عن ألمانيا والمجتمعات الحرة في كل مكان وكذلك جيراننا العرب غير المتطرفين وهم يدركون ذلك".