الشيباني: لا اتفاق مع إسرائيل قبل انسحابها من الأراضي السورية

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الشعب السوري قادر على تجاوز الماضي والنظر إلى المستقبل بإرادة قوية، مؤكدًا أنه يستحق أن تكون له دولة أفضل من الوضع الحالي وما زالت هناك عقبات قانونية تبذل الحكومة الكثير من العمل لتجاوزها.

وأضاف الشيباني، اليوم في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أن بناء سياسة متوازنة في أي بلد في الشرق الأوسط مهمة صعبة و"نعمل على بناء علاقات هادئة مع الجميع"، لافتًا إلى أن دمشق تريد أن نكون على مسافة واحدة من الجميع وأن تكون علاقاتها مع الدول على أساس الاحترام المتبادل.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجهها سوريا في الفترة الانتقالية هي إسرائيل، مضيفًا "نريد علاقات هادئة مع الجميع بمن فيهم إسرائيل".

وطالب وزير الخارجية السوري الجانب الإسرائيلي بأن يكف عن التدخل في الشؤون السورية، مؤكدًا "لا يمكن أن نمضي في اتفاق أمني مع إسرائيل وهي تحتل أجزاء جديدة من سوريا".

وتابع الشيباني: "ما نخشاه هو التهديدات الأمنية التي نراها إما من تنظيم الدولة أو من إسرائيل أو من ميليشيات عابرة للحدود لم تتقبل التغيير الذي حصل في سوريا".