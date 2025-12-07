مهلة واشنطن لنزع سلاح حزب الله تنتهي في 31 ديسمبر.. وترامب يحث نتنياهو

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مصادر دبلوماسية، بأن مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الممنوحة للبنان لنزع حزب الله من سلاحه تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن إسرائيل أبلغت لبنان أنه في حال عدم نزع سلاح حزب الله سيتم تصعيد القتال، وفق ما نقلت "يديعوت أحرونوت".

ووفقًا للمصادر الأمنية الإسرائيلية، فإن الجيش اللبناني نجح تقريبًا في إخلاء جنوب لبنان من وجود حزب الله.

الانتقال إلى الدبلوماسية وبناء الثقة

وكشفت الصحيفة العبرية ذاتها، نقلًا عن مسؤولين كبار، أن ترامب أتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحثه على التحول تدريجيًا من العمليات العسكرية في غزة ولبنان وسوريا إلى الدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة.

وقالت الصحيفة، إن الرئيس الأمريكي أكد أن هذا التحول ضروري للمضي قدمًا في المرحلة المدنية من خطته المكونة من 20 نقطة بشأن السلام في غزة، وللعمل على إنهاء الأعمال العدائية بشكل مستقر وطويل الأمد، مع إمكانية إبرام اتفاقيات تطبيع إضافية.