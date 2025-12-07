أفادت شبكة أطباء السودان، اليوم الأحد، بأنها وثقت تعرض 19 حالة للاغتصاب من قبل الدعم السريع بينهن امرأتان حُمّل بمعسكر العفاض بمدينة الدبة.

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان صحفي اليوم، إن "فريقها بمعسكر العفاض بالدبة وثق تعرض 19 امرأة للاغتصاب أثناء نزوحهن من مدينة الفاشر إلى مدينة الدبة بالشمالية، على يد أفراد ينتمون للدعم السريع، وتشير المعلومات إلى أن اثنتين من المتضررات حاملتان وتتلقيان حالياً رعاية صحية خاصة تحت إشراف فرق طبية محلية".

وأدانت الشبكة بـ "أشد العبارات عملية الاغتصاب الجماعي التي تمارسها الدعم السريع على النساء الفارات من جحيم الفاشر"، مؤكدة أنها "استهداف مباشرً للنساء، في تعدي واضح لكل القوانين الدولية التي تجرم استخدام أجساد النساء كسلاح لقهرهن".

ورأت الشبكة أن "استمرار مثل هذه الجرائم يعكس تطورا خطيراً في التعدي على الفئات الأكثر ضعفاً"، مؤكدة أن "صمت المجتمع الدولي على هذه الممارسات البشعة يشجع على تكرارها واستفحال آثارها".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والآليات الحقوقية المختصة بـ "توفير حماية فاعلة للنساء والأطفال في مسارات النزوح والعبور، وإرسال فرق تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق، وضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية والطواقم الطبية".



ودعت الشبكة إلى "ممارسة ضغوط جادة على قادة الدعم السريع لوقف هذه الاعتداءات فوراً، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتأمين ممرات آمنة للنساء والأطفال".