"يجب أن تتوقف".. قطر: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، اليوم الأحد، إن دولة قطر لم تغير موقفها على مدى 14 عامًا تجاه الشعب السوري.

وأضاف الخليفي، خلال جلسة حوارية بمنتدى الدوحة، أن مؤسسات قطرية عديدة توجهت إلى سوريا وبدأت العمل بالتنسيق مع الحكومة هناك، لافتًا إلى أن الشراكة بين الدوحة ودمشق لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم.

وأكد الوزير القطري أن "الاعتداء الإسرائيلي على سوريا غير مقبول بالنسبة لنا ويجب أن يتوقف"، مشيرًا إلى أنه لابد إعطاء سوريا الفرصة.

ودعا وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع أي تصعيد إضافي في سوريا.