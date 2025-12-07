إعلان

"يجب أن تتوقف".. قطر: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة

كتب : مصراوي

12:28 م 07/12/2025

محمد الخليفي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، اليوم الأحد، إن دولة قطر لم تغير موقفها على مدى 14 عامًا تجاه الشعب السوري.

وأضاف الخليفي، خلال جلسة حوارية بمنتدى الدوحة، أن مؤسسات قطرية عديدة توجهت إلى سوريا وبدأت العمل بالتنسيق مع الحكومة هناك، لافتًا إلى أن الشراكة بين الدوحة ودمشق لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم.

وأكد الوزير القطري أن "الاعتداء الإسرائيلي على سوريا غير مقبول بالنسبة لنا ويجب أن يتوقف"، مشيرًا إلى أنه لابد إعطاء سوريا الفرصة.

ودعا وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع أي تصعيد إضافي في سوريا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد الخليفي وزارة الخارجية القطرية سوريا إسرائيل قطر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟