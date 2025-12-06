(د ب أ)

رغم عدم انهيار الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في أبريل الماضي، صارت حالة العديد من الدول، ومن بينها سنغافورة، أسوأ.

وقال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج اليوم السبت إن الأحوال ستظل سيئة لفترة طويلة قادمة، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وأوضح لي هسين أن هذا يعني أن سنغافورة ستحقق نموا وتقدما أقل، وتحتك أكثر مع الدول الأخرى، وسيشهد العالم المزيد من الاضطراب، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في ظل توقع أن يكون أداء اقتصاد سنغافورة أفضل من المتوقع في 2025.

وحدثت وزارة التجارة والصناعة توقعات نمو البلاد من 1.5 % - 2.5 % في أغسطس إلى 4 %.