جاكرتا - (د ب أ)

ذكر وزير الأشغال العامة الإندونيسي دودي هانجودو أن العديد من الطرق الاستراتيجية أصبحت جاهزة للتشغيل في أعقاب الكارثة في إقليم أتشيه.

وأضاف دودي في بيان في جاكرتا اليوم الجمعة في أعقاب الفيضانات والانهيارات الأرضية في أتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية، تظل إعادة فتح طرق النقل هي الأولوية الرئيسية للحكومة قبل المضي قدما في مراحل إعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة الإعمار، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم.

وتم الآن إعادة فتح العديد من الطرق الاستراتيجية التي كانت معزولة سابقا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية واستعادتها إلى وضع التشغيل.

وتجاوز عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية التي ضربت أجزاء من آسيا الأسبوع الماضي 1500 شخص أمس الخميس، بينما تسابق فرق الإنقاذ الزمن للوصول إلى الناجين المعزولين بسبب الكارثة مع استمرار فقدان المئات من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة.

وجاءت الأرقام الأخيرة في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد الجوية من تجدد هطول الأمطار في جميع أنحاء سومطرة الشمالية وسومطرة الغربية وآتشيه في الأيام المقبلة، مما أثار مخاوف من المزيد من الدمار في المناطق التي تعاني بالفعل من الفيضانات القاتلة.