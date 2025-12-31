باحتفالات وألعاب نارية.. نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل عام 2026

نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل عام 2026

بدأ العام الجديد بالفعل في بعض جزر المحيط الهادئ، بالإضافة إلى نيوزيلندا، حيث استُقبل عام 2026 في جزر تشاتام النائية. وتضم هذه الجزر نحو 700 شخص، وتقع على بعد حوالي 800 كيلومتر شرق البر الرئيسي لنيوزيلندا، وتستخدم توقيتًا خاصًا بها متقدمًا 45 دقيقة عن التوقيت القياسي لنيوزيلندا.

واستقبلت نيوزيلندا رسميًا عام 2026، بمشاركة جزر ساموا وتونغا في الاحتفالات.

ومع استعداد العالم لتحويل صفحة التقويم، أصبحت نيوزيلندا مرة أخرى واحدة من أوائل الدول التي تستقبل العام الجديد. وتميزت الاحتفالات بعرض ألعاب نارية مذهل في مدينة أوكلاند، أضاء السماء فوق برج السماء الأيقوني للمدينة.

HAPPY NEW YEAR 2026 NEW ZEALAND 🇳🇿 🎉

وبرج السماء، الذي يُعد نقطة محورية في أفق المدينة، كان مرة أخرى محور الاحتفالات، وجذب السكان المحليين والزوار لمشاهدة أول عد تنازلي رئيسي للعام الجديد. وشمل العرض، الذي استمر خمس دقائق، إطلاق 3,500 لعبة نارية من طوابق مختلفة للبرج الذي يبلغ ارتفاعه 240 مترًا (787 قدمًا).

وأدت التوقعات بهطول أمطار وعواصف رعدية محتملة إلى إلغاء الفعاليات المجتمعية الصغيرة في أنحاء جزيرة الشمال في نيوزيلندا.

ويُعد المحيط الهادئ أول وآخر جزء من العالم يستقبل العام الجديد، مع تخطيط لإطلاق الألعاب النارية والتجمعات العامة في عدة دول.

Happy New Year New Zealand! 🎉



Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building - the Sky Tower.



Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19

وتعد أكبر جزيرة مأهولة في كيريباتي، كيريتيماتي (جزيرة الكريسماس)، أول مكان مأهول يدخل العام الجديد، لكنها لا تخطط لفعاليات كبيرة نظرًا لقلة عدد سكانها الذي يبلغ نحو 5,000 فقط.

أما ساموا الأمريكية فستكون آخر من يستقبل عام 2026.