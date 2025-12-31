بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص في هجوم روسي على أوديسا بأوكرانيا



وكالات

قالت السلطات المحلية في أوديسا بأوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على المنطقة خلال الليل مما أسفر عن إلحاق أضرار بمبان سكنية وبنية تحتية وإصابة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال.

وتتعرض أوديسا، وهي ميناء رئيسي مطل على البحر الأسود، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة الروسية خلال الحرب الدائرة منذ قرابة 4 سنوات، إذ استهدفت الهجمات مرارا قطاعات الطاقة والنقل وبنية الموانئ التحتية علاوة على المناطق السكنية.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا: "استهدفت طائرات مسيرة البنية التحتية السكنية واللوجستية وقطاع الطاقة في منطقتنا".

وذكر سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا، أن 4 أشخاص، بينهم رضيع يبلغ 7 أشهر وطفلان آخران، أصيبوا في مدينة أوديسا، وهي المركز الإداري لمنطقة أوديسا.

وأضاف أن حطام الطائرات المسيرة والاستهدافات المباشرة ألحقت أضرارا بواجهات ونوافذ العديد من المباني السكنية المرتفعة.

ونشر ليساك صورا تظهر تصاعد الدخان من مبنى سكني متعدد الطوابق خلال الليل وألسنة اللهب وراء عدة نوافذ وما يبدو أنه خرطوم مياه يستخدمه رجال الإطفاء لإخماد الحريق.

على الجانب المقابل، قالت إدارة إقليمية روسية، اليوم الأربعاء، إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بالبنية التحتية لميناء في مدينة توابسي المطلة على البحر الأسود وبخط لأنابيب الغاز في منطقة سكنية، مضيفة أنه لم ترد بلاغات عن وقوع إصابات.

قال مقر العمليات في منطقة كراسنودار، إنه تم إرسال فرق الطوارئ لإصلاح الأضرار، مضيفا أن رصيف الميناء تضرر، وفقا للغد.