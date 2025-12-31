

وكالات

أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني، تعيين أستاذ القانون والحقوقي "رمزي قاسم" في منصب المستشار القانوني الرئيسي ضمن فريقه البلدي الجديد.

يعرف قاسم بعمله الأكاديمي في جامعة مدينة نيويورك وبقيادته مشاريع قانونية تدافع عن المهاجرين والمسلمين والمتضررين من سياسات الأمن القومي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.​

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن هذه الخطوة تعكس توجه الإدارة المقبلة في نيويورك لإبراز ملفات العدالة الجنائية وحقوق الأقليات في المدينة.

وأثار الإعلان انتقادات حادة في وسائل إعلام محافظة ركزت على أن قاسم تولى الدفاع عن متهمين في قضايا تتصل بتنظيم القاعدة، من بينهم أحمد الدربي المدان بالمشاركة في الهجوم على ناقلة نفط فرنسية في اليمن، إضافة إلى ناشطين قادوا مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات أمريكية مثل الناشط الفلسطيني محمود خليل.

في المقابل، قدمت وسائل أخرى التعيين على أنه امتداد لسجل قاسم في الدفاع عن من يعتبرهم ضحايا ثغرات النظام القضائي، مستشهدة بتأكيد ممداني أن هدفه هو حماية "أولئك الذين تخلى عنهم النظام القضائي".

ورمزي قاسم، سوري الأصل ولد في بيروت وعاش سنواته الأولى متنقلا بين بيروت، بغداد، دمشق وعمان، قبل أن ينتقل إلى سويسرا لإتمام دراسته الثانوية، ومن ثم إلى الولايات المتحدة حيث أكمل دراساته الحقوقية ونال المواطنة.

جدير بالذكر، أن ممداني الذي فاز في انتخابات بلدية نيويورك، من المقرر أن يتسلم مهام منصبه الجديد، مع بداية يناير 2026، وفقا لروسيا اليوم.