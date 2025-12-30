رابطة العالم الإسلامي: نتضامن مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات

أكدت رابطة العالم الإسلامي في بيان، الثلاثاء، عن تضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها الوطني.

ودعت رابطة العالم الإسلامي، أبناء اليمن لتغليب الحكمة والمصلحة العليا تحت قيادتهم الشرعية.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت القوات الجوية السعودية سفينتين تحملان أسلحة قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي، في ميناء المكلّا اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن طواقم السفينتين عطلوا أنظمة التتبع الخاصة بها، وقاموا بتفريغ كميات هائلة من الأسلحة والمركبات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

لاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء مهمة ما تبقى من قواتها لمكافحة الأرهاب في اليمن بالتنسيق مع شركائها المعنيين.

