موسكو- (أ ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، دخول منظومة صواريخ "أوريشنيك" الروسية القادرة على حمل رؤوس نووية، الخدمة الفعلية، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المفاوضون سعيهم من أجل تحقيق انفراجة في محادثات السلام الجارية بشأن إنهاء حرب أوكرانيا.

وأقامت القوات احتفالا قصيرا بهذه المناسبة في دولة بيلاروس المجاورة، حيث تم نشر الصواريخ، بحسب ما أعلنته الوزارة.

ولم تكشف الوزارة عن عدد الصواريخ التي تم نشرها أو أي تفاصيل أخرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن منظومة صواريخ "أوريشنيك" ستدخل الخدمة القتالية هذا الشهر.