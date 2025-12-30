الحكومة اليمنية: نثمن المواقف التاريخية والثابتة للسعودية

وكالات

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، إنها تؤيد قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتُثمن المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية.

ورحبت الحكومة اليمنية بإجراءات تحالف دعم الشرعية بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية استهدفت دعمًا عسكريًا خارجيًا وصفته بـ"غير المشروع" في ميناء المكلا.

وأوضحت الحكومة أن إعلان حالة الطوارئ جاء استنادًا إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية لمواجهة "التمرد المسلح".

وتابعت الحكومة اليمنية: "التحركات العسكرية الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقًا أمنيًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية".

