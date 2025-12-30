إعلان

رشاد العليمي يُصدر قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يومًا

كتب : مصراوي

08:08 ص 30/12/2025

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي

وكالات

أصدر رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، قرارا جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما.

وأكد العليمي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، عزمه على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية بالبلاد.

وأكد أن الدولة ماضية في حماية المدنيين، ومركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني.

وحذر من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وتورط دولة الامارات العربية المتحدة بدعم التمرد، وتقويض مؤسسات الدولة، وفقا لروسيا اليوم.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني إعلان حالة الطوارئ في اليمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اليمن إعلان حالة الطوارئ في اليمن 90 يوما

