

وكالات

أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عزمه على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية بالبلاد.

وأكد العليمي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الدولة ماضية في حماية المدنيين، ومركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني.

وحذر من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وتورط دولة الامارات العربية المتحدة بدعم التمرد، وتقويض مؤسسات الدولة، وفقا لروسيا اليوم.