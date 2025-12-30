إعلان

رشاد العليمي: عازمون على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية

كتب : مصراوي

08:03 ص 30/12/2025

رشاد العليمي

وكالات

أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عزمه على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية بالبلاد.

وأكد العليمي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الدولة ماضية في حماية المدنيين، ومركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني.

وحذر من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وتورط دولة الامارات العربية المتحدة بدعم التمرد، وتقويض مؤسسات الدولة، وفقا لروسيا اليوم.

رشاد العليمي اليمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن تحالف دعم الشرعية

