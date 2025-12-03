إعلام عبري: مسلحون في رفح أطلقوا صاروخا مضادا للدروع نحو جيش الاحتلال

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن مجموعة مسلحة في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، أطلقوا صاروخا مضادا للدروع نحو جيش الاحتلال.

ونقلت الإذاعة العبرية، عن مصدر إن"خلية من 3 مسلحين خرجت من نفق في رفح وأطلقت صاروخا مضادا للدروع نحو الجيش".

وأوضح مصدر رفيع لقناة 12 الإسرائيلية، أنه يتم النظر لحادث رفح ببالغ الجدية، مؤكدًا أن جيش الاحتلال لن يتغاضى عن أي محاولة للإضرار بجنودهم.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية، لقناة الـ14 الإسرائيلية، بوقع اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر فلسطينية، قولهم بهبوط مروحيات إسرائيلية شرقي مدينة رفح.