وزير الخارجية يبحث مع نظيره العُماني تطورات الأوضاع في غزة واليمن

جرى اتصال هاتفي اليوم الإثنين بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال على خصوصية العلاقات بين مصر وعُمان، وما تقوم عليه من روابط أخوية راسخة وتوافق في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى الحرص المتبادل على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي والبناء على ما تحقق من تطور ملموس خلال الفترة الماضية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين وتكثيف التشاور، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تعظيم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار في البلدين والمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والحفاظ على استدامته، وتنفيذ الاستحقاقات اللاحقة لخطة الرئيس الأمريكي، بما في ذلك ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدا رفض المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية أو تقويض فرص التسوية السياسية.

وتطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على دعم مصر لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية. وعلى صعيد آخر، واتصالاً بالأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد وزير الخارجية على الرفض الكامل لأي خطوات أحادية من شأنها المساس بسيادة ووحدة الصومال، مشددا على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة الحفاظ على ركائز الاستقرار في المنطقة.