كييف - (أ ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة بصدد عرض ضمانات أمنية لمدة 15 عاما على بلاده، ضمن خطة سلام مقترحة، لكنه أشار إلى أنه كان يفضل التزاما أمريكيا يصل إلى 50 عاما لردع روسيا عن القيام بمحاولات جديدة لضم أراضي جارتها بالقوة.

واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتجعه بولاية فلوريدا أمس الأحد، وأكد على أن أوكرانيا وروسيا "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل إلى تسوية سلمية.

وقال زيلينسكي، للصحفيين، في رسائل صوتية ردا على أسئلة أُرسلت عبر دردشة على تطبيق واتساب، "بدون ضمانات أمنية، لن تنتهي هذه الحرب بصورة واقعية".

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الضمانات الأمنية بعد، غير أن زيلينسكي قال، اليوم الاثنين، إنها تشمل آليات مراقبة لتنفيذ أي اتفاق سلام، إضافة إلى "وجود" الشركاء، كما لم يقدم زيلينسكي مزيدا من الإيضاحات، في حين أعلنت روسيا أنها لن تقبل بنشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا.

وسعى بوتين إلى تصوير نفسه على أنه يتفاوض من موقع قوة، في وقت تكافح فيه القوات الأوكرانية لصد الجيش الروسي الأكبر حجما، كما أكد بوتين، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين، على ضرورة إنشاء مناطق عازلة عسكرية على طول الحدود الروسية، مشيرًا إلى أن "هذه مهمة بالغة الأهمية، لأنها تضمن أمن المناطق الحدودية الروسية".

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يجرى بوتين وترامب اتصالا هاتفيا في المستقبل القريب، لكن لا توجد أي مؤشرات على أن الرئيس الروسي سيتحدث مع زيلينسكي.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن حلفاء كييف سيجتمعون في باريس مطلع يناير المقبل من أجل "وضع اللمسات الأخيرة على المساهمات العملية لكل دولة" فيما يتعلق بالضمانات الأمنية.

ولفت زيلينسكي إلى أن ترامب ذكر أنه سينظر في تمديد الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا إلى ما بعد 15 عاما، مؤكدًا أن هذه الضمانات ستحتاج إلى موافقة الكونجرس الأمريكي، وكذلك برلمانات الدول الأخرى المشاركة في الإشراف على أي تسوية.

وقال زيلينسكي إنه يريد أن يتم اعتماد خطة السلام المؤلفة من 20 بندا، الجاري بحثها، من جانب الأوكرانيين عبر استفتاء وطني، غير أن إجراء الاستفتاء يتطلب وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما على الأقل، فيما لم تُبد موسكو أي استعداد لهدنة بدون التوصل إلى تسوية كاملة.