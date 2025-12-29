إعلان

عبدالملك الحوثي: أي حضور إسرائيلي في أرض الصومال يُعد هدفًا عسكريًا

كتب : مصراوي

11:41 ص 29/12/2025

عبدالملك الحوثي

وكالات

أعلن زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبدالملك الحوثي، أن أي حضور إسرائيلي محتمل في إقليم أرض الصومال سيُعد هدفًا عسكريًا، في أعقاب إعلان إسرائيل اعترافها بالإقليم كدولة مستقلة.

وفي كلمة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، قال الحوثي إن الجماعة تنظر إلى أي وجود إسرائيلي في الإقليم على أنه عمل عدائي يمس أمن الصومال واليمن معًا، ويمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، مؤكدًا أن قوات الجماعة ستتعامل معه على هذا الأساس.

وأضاف أن جماعته تعتزم اتخاذ خطوات داعمة للشعب الصومالي، مشددًا على الوقوف إلى جانبه في مواجهة ما وصفه بالتطورات العدائية.

واعتبر الحوثي أن اعتراف إسرائيل بالإقليم المنفصل عن الدولة الصومالية الفيدرالية يحمل أبعادًا أمنية خطيرة، ويرتبط بمحاولات لزعزعة أمن البحر الأحمر وخليج عدن، وفق توصيفه.

كما أشار إلى أن إسرائيل تسعى، من خلال هذا الاعتراف، إلى إيجاد موطئ قدم لها في القرن الإفريقي، لاستخدامه في أنشطة تستهدف الصومال ودولًا إفريقية أخرى، إضافة إلى اليمن وعدد من الدول العربية.

ودعا زعيم الحوثيين الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف عملي وجاد لدعم الصومال والحفاظ على وحدته، بحسب تعبيره.

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها بإقليم أرض الصومال، الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عام 1991 من دون اعتراف دولي، في خطوة ترفضها الحكومة الصومالية التي تؤكد أن الإقليم جزء من سيادتها.

وفي هذا السياق، أصدرت 21 دولة عربية وإسلامية، بينها السعودية ومصر وإيران وتركيا، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن إدانتها ورفضها لقرار إسرائيل الاعتراف بالإقليم كدولة ذات سيادة.

جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي اليمن إسرائيل

