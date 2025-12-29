إيران تعلق على خطة نتنياهو: الحرب النفسية لا تؤثر علينا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن أي محادثات في إطار الدبلوماسية يجب أن تفضي إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وأضافت الخارجية الإيرانية بشأن تقارير عن طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لضرب إيران، أن "الحرب النفسية لا تؤثر علينا".

وذكرت أن الكيان الصهيوني يواصل إثارة التوتر ودول المنطقة أدركت ضرورة مواجهة هذا الكيان لتحقيق الاستقرار.

وعلقت الخارجية الإيرانية على اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، قائلةً إن الكيان الصهيوني ضد السلام ويسعى لخلق التوتر في المنطقة.

وأضافت أن إيران تسعى إلى خفض التوتر والحفاظ على الاستقرار في الدول المجاورة ودول المنطقة.

وفيما يتعلق بالتوترات في اليمن، أكدت الخارجية الإيرانية دعم أي سياسة تحافظ على سيادة اليمن وأنها ترفض أي خطوات تعرض وحدة هذا البلد للخطر.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن الحوار اليمني- اليمني هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في اليمن والحفاظ على سيادته.