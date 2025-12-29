كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و205 آلاف و690 فردا، من بينهم 1180 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11472 دبابة، و23837 مركبة قتالية مدرعة، و35570 نظام مدفعية، و1581 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1264 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و96532 طائرة مسيرة، و4136 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و71891 من المركبات وخزانات الوقود، و4030 من وحدات المعدات الخاصة.



ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.