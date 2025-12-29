إعلان

قسد تعلن تأجيل زيارة مظلوم عبدي لدمشق وتوضح الأسباب

09:57 ص 29/12/2025

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي إلى دمشق اليوم لأسباب تقنية، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد بالاتفاق بين الأطراف المعنية.

وقالت قسد، يأتي هذا التأجيل في إطار الترتيبات اللوجستية والفنية المرتبطة بالزيارة، دون أن يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

وقبل أيام، أعلنت قسد أنه تم التوافق على مسألة دمج قواتها ضمن الجيش السوري، لكنها أكدت تمسكها بمبدأ "اللامركزية" الذي ترفضه الحكومة السورية، وطالبت بأن تُدار مناطق في شمال شرق البلاد بنظام يُشبه الحكم الذاتي.

