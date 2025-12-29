إعلان

ترامب: نريد أن نعمل مع أوروبا وستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات لـ أوكرانيا

كتب : مصراوي

02:37 ص 29/12/2025

ترامب وزيلينسكي

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأوروبية ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال ترامب في أعقاب لقائه مع الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، في معرض حديثه عن الضمانات الأمنية: "نريد أن نعمل مع أوروبا، وهي تعتزم أن تأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية".

وأضاف: "ولكننا سنساعدهم في ذلك بالتأكيد".

يذكر أن ترامب أجرى مباحثات مع زيلينسكي في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، حيث بحثا سوية تسوية النزاع في أوكرانيا.

وبعد ذلك اتصل ترامب وزيلينسكي بعدد من الزعماء الأوروبيين، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وفنلندا والأمين العام للناتو مارك روته.

وتحدث زيلينسكي في أعقاب المباحثات أن مسألة الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا تم الاتفاق عليها بنسبة 100%، وأنه سيواصل مناقشة الضمانات الأمنية الثلاثية مع الأوروبيين، وفقا لروسيا اليوم.

