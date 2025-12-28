أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن اتفاق الغاز مع إسرائيل هو "صفقة لها طابع تجاري بحت لا علاقة له بالسياسة على الإطلاق"، داعياً إلى عدم الربط بينها وبين أي شروط سياسية أو لقاءات ثلاثية مزعومة.

وقال عبد العاطي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "دي صفقة ليها طابع تجاري بحت لا علاقة له بالسياسة على الإطلاق.. ما تم الحديث عنه من وجود شروط إسرائيلية وعقد لقاءات ثلاثية، كل هذا لغو وأمر غير واقعي".

وأوضح أن الاتفاق كان بين شركات مصرية وإسرائيلية وأمريكية، وهو استمرار لتعاون تجاري قائم منذ معاهدة السلام، حيث كانت صادرات البترول والغاز المصرية تذهب إلى إسرائيل باعتبارها مسألة تجارية.

وأضاف وزير الخارجية أن مصر، باعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك محطتي تسييل للغاز في دمياط وإدكو، تقوم بدور طبيعي في تجميع الغاز القادم من شركاء متعددين (مثل قبرص وإسرائيل) لتسييله وإعادة تصديره.

وشدد على أن أمن الطاقة المصري لا يعتمد على مصدر واحد، موضحًا: "مسألة أنك تعتمد على مصدر بعينه أو دولة بعينها غير وارد على الإطلاق".

وأشار إلى أن مصر تنوع مصادر الطاقة عبر خطط للاعتماد على 42% من مصادر جديدة ومتجددة بحلول 2035، واكتشافات محلية كبيرة للغاز في دلتا النيل والبترول في الصحراء الغربية، مما يرفع المكون المحلي ويقلل الاعتماد على المستورد.

