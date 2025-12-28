إعلان

وزير الرئاسة في إقليم أرض الصومال: اعتراف إسرائيل لا يعني إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية

كتب : مصراوي

08:25 م 28/12/2025

خضر حسين عبدي

وكالات

قال وزير الرئاسة في إقليم أرض الصومال خضر حسين عبدي، إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال تلبي معايير الدولة، مشيرًا إلى أن الاعتراف الإسرائيلي لا يعني بالضرورة إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وأضاف عبدي، في مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم الأحد، أن عدم اعتراف دول بنا حتى الآن لا يعني أننا لن يعترف بنا مستقبلا، موضحًا أن الاعتراف الإسرائيلي لا يمثل رفضا من أرض الصومال للدول العربية والإسلامية.

وأكد وزير الرئاسة في ما يسمى أرض الصومال، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد تقييم رؤيتها تجاه المنطقة بأسرها.

وأشار وزير الرئاسة، إلى أن أرض الصومال تبني مؤسسات وتجري انتخابات، قائلاً: "آن الأوان لواشنطن والدول المحيطة إعادة النظر إزاء أرض الصومال".

