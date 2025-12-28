إعلان

باكستان ترفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال وتؤكد: "تهديد للمنطقة بأكملها"

كتب : مصراوي

10:20 ص 28/12/2025

باكستان ترفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصوما

وكالات

أدانت باكستان بشدة أي محاولات لتقويض سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه ورفضت في هذا الصدد إعلان إسرائيل الاعتراف باستقلال ما يسمى بإقليم أرض الصومال التابعة لجمهورية الصومال الاتحادية.

وفي بيان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن "هذه الأعمال غير القانونية والاستفزازية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولا تهدد فقط السلام والاستقرار في دولة الصومال الشقيقة، بل تهدد أيضا المنطقة بأكملها"، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف المتحدث: "يجب أن يتدخل المجتمع الدولي لرفض أي أعمال من هذا القبيل ومنع وردع إسرائيل من تقويض الجهود الحالية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة الأوسع".

إسرائيل باكستان جمهورية الصومال الاتحادية وزارة الخارجية الباكستانية

