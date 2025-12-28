

وكالات

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إن الزعيم كيم جونج‑أون شارك في مراسم إحياء مرور أكثر من نصف قرن على صدور الدستور الاشتراكي للبلاد.

أوضحت وكالة الأنباء المركزية، أن مراسم رفع العلم وأداء القسم جرت، أمس السبت، في قاعة مانسوديه في بيونج يانج، بمناسبة "يوم الدستور" الذي تحتفل به البلاد في 27 ديسمبر كل عام، تخليدًا لإصدار دستور 1972.

وخلال المراسم، ألقى كيم قسما تذكاريا، فيما تعهد المشاركون بتكريس أنفسهم لتحسين رفاهية الشعب وتعزيز نمو الدولة وتطورها.

كما أشاد الزعيم الكوري الشمالي بالعاملين المبدعين والأشخاص الذين وصفوا بـ"الجديرين بالثناء" لدورهم في جعل هذا العام منعطفا كبيرا سيُسجَّل بشكل خاص في تاريخ تطور البلاد.

ونقل عن كيم قوله: "البلاد مزدهرة وقضيتنا تتقدم بقوة من دون توقف بفضل الوطنيين، المعروفين منهم والمجهولين، الذين يكرسون أنفسهم بإخلاص في مواقع عملهم"، مؤكدا أن الحكومة تعتمد بشكل أساسي على الحماس الوطني للشعب في "النضال التاريخي من أجل التنمية الشاملة للبناء الاشتراكي".

وأعرب عن أمله في أن يواصل هؤلاء القيام بدورهم كطليعة وحملة لواء العصر.

وضم الحضور لاعبات ومدربات منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم للسيدات تحت 17 عامًا، الفائزات بكأس العالم لعام 2025، حيث التقى كيم بهن شخصيًا وهنأهن على إنجازهن، متمنيا لهن مزيدًا من النجاحات في المستقبل، وفقا لروسيا اليوم.